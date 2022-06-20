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    Экономика и санкции

    Немецкая прокуратура сообщила о конфискации трёх квартир у депутата Госдумы и его жены в Мюнхене

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    15 комментариев

    Власти Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом 20 июня сообщает федеральная прокуратура Мюнхена.

    Имя владельцев недвижимости в германском надзорном ведомстве не называют. В то же время в сообщении уточняется, что речь идёт об «обвиняемом Л.», который является депутатом Госдумы РФ и «был включён в список лиц, организаций и учреждений, в отношении которых были применены ограничительные меры». Он и его супруга К, как отмечается, несмотря на введённые санкции, продолжали получать доход от сдачи в аренду трёх квартир в столице Баварии, совладельцами которых они являются. Помимо недвижимости, у супружеской пары из России конфисковали также банковский счёт «для перевода арендной платы».

    По имеющимся у прокуратуры Мюнхена данным, это первый случай в стране, когда из-за санкций были заморожены не только активы, но и фактически конфискована недвижимость.

    Напомним, ранее немецкая газета Welt am Sonntag рассказала о том, что российские бизнесмены продолжают летать над ЕС, несмотря на санкции.

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    Комментарии (15)

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    Спасибо доброму народу Германии, хоть они борются с Путинскими ворами вместо посаженного Навального!
    AndrewBarsik
    Налоги платим на содержание российской прокуратуры, а с коррупцией в российской власти борется прокуратура Германии - Парадокс!
    Kezevo
    Это ооочень хорошая новость! И правда санкции нам на пользу! Наконец то начали отбирать хаты этих скрепоносцев
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