Немецкая прокуратура сообщила о конфискации трёх квартир у депутата Госдумы и его жены в Мюнхене

Имя владельцев недвижимости в германском надзорном ведомстве не называют. В то же время в сообщении уточняется, что речь идёт об «обвиняемом Л.», который является депутатом Госдумы РФ и «был включён в список лиц, организаций и учреждений, в отношении которых были применены ограничительные меры». Он и его супруга К, как отмечается, несмотря на введённые санкции, продолжали получать доход от сдачи в аренду трёх квартир в столице Баварии, совладельцами которых они являются. Помимо недвижимости, у супружеской пары из России конфисковали также банковский счёт «для перевода арендной платы».

Власти Германии впервые конфисковали недвижимость у граждан РФ после введения санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом 20 июня сообщает федеральная прокуратура Мюнхена.

По имеющимся у прокуратуры Мюнхена данным, это первый случай в стране, когда из-за санкций были заморожены не только активы, но и фактически конфискована недвижимость.



Напомним, ранее немецкая газета Welt am Sonntag рассказала о том, что российские бизнесмены продолжают летать над ЕС, несмотря на санкции.

