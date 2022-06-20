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    Санкции и контрсанкции

    Без российской водки и табуреток. Эстонцы запретили частным лицам везти в страну товары из России

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    14 комментариев

    Власти Эстонии запретили ввоз в страну ряда товаров из России. В списке алкоголь, мебель и органические удобрения.

    О запрете пишет ТАСС со ссылкой на таможенное управление Эстонии. Ограничения начнут действовать с 10 июля и коснутся всех видов алкоголя, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки, а также мебели и органических удобрений. Речь в этом случае идет о запрете для частных лиц.

    «Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем», — цитирует ТАСС руководителя таможенной службы Эрика Хелдна.

    Евросоюз запретил въезд на свою территорию грузоперевозчиков с российской и белорусской пропиской в начале апреля.

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    Комментарии (14)

    aborigenSPB
    Валенки им надо было запретить, а то зимой будут в тепле сидеть без российского газа:))
    А водку и бензин тащут к себе потому, что дешевле. Когда речь идёт о собственном кошельке, политика и идеология не работают!!!
    AlBerkut
    А тормозную жидкость им ещё можно провозить? Или у них своя, из которой состоят на 90%, самая тормозная🤔😂😂😂
    265056402
    пиво внутри перевозить. Как раз к эстонской стороне границы там туалет получше, довезти.
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