Без российской водки и табуреток. Эстонцы запретили частным лицам везти в страну товары из России

Власти Эстонии запретили ввоз в страну ряда товаров из России. В списке алкоголь, мебель и органические удобрения.
О запрете пишет ТАСС со ссылкой на таможенное управление Эстонии. Ограничения начнут действовать с 10 июля и коснутся всех видов алкоголя, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки, а также мебели и органических удобрений. Речь в этом случае идет о запрете для частных лиц.
«Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем», — цитирует ТАСС руководителя таможенной службы Эрика Хелдна.
Евросоюз запретил въезд на свою территорию грузоперевозчиков с российской и белорусской пропиской в начале апреля.