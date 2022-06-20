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    Петербургский суд посмотрел аниме-сериал. Теперь он запрещён

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    5 комментариев

    Дело по административному иску прокурора рассмотрел Кировский районный суд Петербурга.

    Как сообщает 20 июня объединенная пресс-служба городских судов, в ходе проверки был изучен аниме-сериал «Адская девочка». Содержание оказалось спорным. В частности, суд пришел к выводу, что сериал создает у подростков «мотивацию к деструктивному противоправному поведению».

    Также просмотр сериала может стать причиной применения насилия к окружающим. Он, по мнению суда, прививает ложные ценности и ориентиры. Не обошлось в содержании и без порнографии.

    В результате страница, на которой был опубликован сериал, была признана содержащей информацию, распространение которой на территории России запрещено.

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    Комментарии (5)

    265056402
    они там что-то такое смотрят, о том, какой должен быть суд?))) тетрадь смерти посмотрели уже))
    Leo64
    "Жанры: мистика, детектив, триллер и психология
    Возрастной рейтинг: 18+"

    Судьям смотреть можно.
    Две монеты
    В Японии более жёсткие законы о порнографии, чем в РФ, поэтому думается мне что суд путает эротику и порнографию.
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