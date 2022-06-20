Петербургский суд посмотрел аниме-сериал. Теперь он запрещён

Дело по административному иску прокурора рассмотрел Кировский районный суд Петербурга.
Как сообщает 20 июня объединенная пресс-служба городских судов, в ходе проверки был изучен аниме-сериал «Адская девочка». Содержание оказалось спорным. В частности, суд пришел к выводу, что сериал создает у подростков «мотивацию к деструктивному противоправному поведению».
Также просмотр сериала может стать причиной применения насилия к окружающим. Он, по мнению суда, прививает ложные ценности и ориентиры. Не обошлось в содержании и без порнографии.
В результате страница, на которой был опубликован сериал, была признана содержащей информацию, распространение которой на территории России запрещено.