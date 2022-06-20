«Буквально намотало на бур». Рабочий получил тяжелейшие травмы под Петербургом

Рабочего, который занимался бурением скважины в садоводстве «Хрусталь» Волховского района Ленобласти, пытаются спасти врачи. Его затянуло под рабочую спираль.
О травмах 33-летнего рабочего 20 июня сообщает 47news. Скважину бурили на территории жилого массива «Пупышево» накануне. Работы проводила частная компания, известная садоводам по аналогичной деятельности. Мужчина упал в отверстие под работающую установку. Пока ее выключали, он получил множество травм по всему телу. По словам очевидцев, мужчину «буквально намотало на бур».
Рабочий в реанимации в крайне тяжелом состоянии.