    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Финляндия открывает границы с 30-го июня

    Первый тизер "Чебурашки"Где учиться, если провалил ЕГЭГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Буквально намотало на бур». Рабочий получил тяжелейшие травмы под Петербургом

    5645
    обсудить

    Рабочего, который занимался бурением скважины в садоводстве «Хрусталь» Волховского района Ленобласти, пытаются спасти врачи. Его затянуло под рабочую спираль.

    О травмах 33-летнего рабочего 20 июня сообщает 47news. Скважину бурили на территории жилого массива «Пупышево» накануне. Работы проводила частная компания, известная садоводам по аналогичной деятельности. Мужчина упал в отверстие под работающую установку. Пока ее выключали, он получил множество травм по всему телу. По словам очевидцев, мужчину «буквально намотало на бур».

    Рабочий в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close