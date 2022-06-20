Google заблокировал каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся» на YouTube из-за санкций

Компания Google, которой принадлежит сервис YouTube, раскрыла причину блокировки каналов программ «Модный приговор» и «Давай поженимся». Это шоу компании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями.
О блокировке каналов стало известно накануне. 20 июня компания в комментарии ТАСС подтвердила основную версию: «Google соблюдает применимые законы США о санкциях и применяет соответствующие политики условий использования своих сервисов. После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с "Красным квадратом"».
Компания Ротенберга продюсирует такие шоу, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Познер», «Модный приговор» и «Давай поженимся».