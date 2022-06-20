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    Санкции и контрсанкции

    Google заблокировал каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся» на YouTube из-за санкций

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    14 комментариев

    Компания Google, которой принадлежит сервис YouTube, раскрыла причину блокировки каналов программ «Модный приговор» и «Давай поженимся». Это шоу компании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, который находится под санкциями.

    О блокировке каналов стало известно накануне. 20 июня компания в комментарии ТАСС подтвердила основную версию: «Google соблюдает применимые законы США о санкциях и применяет соответствующие политики условий использования своих сервисов. После проверки и в соответствии с этими политиками были закрыты каналы YouTube, связанные с "Красным квадратом"».

    Компания Ротенберга продюсирует такие шоу, как «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка», «Познер», «Модный приговор» и «Давай поженимся».

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    Комментарии (14)

    yureg
    Давно пора заблокировать их за служение сатане
    SERGEY111
    Я бы "Давай Разведемся" посмотрел .
    Avs7153
    Помним, скорбим... Руки прочь от культурного наследия!
    Гуглу - бан!!!
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