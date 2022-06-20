Капитана яхты ищут вторые сутки в Ладожском озере после того, как его смыло за борт

Яхта «Александрия» попала в шторм вечером 19 июня на Ладожском озере. Из двух людей на борту нашли только одного.



На судне в момент шторма были 64-летний капитан и его 60-летний троюродный брат, который был новичком в морском деле, сообщает 20 июня 47news.



Как рассказал изданию знакомый капитана яхты, «Александрия» вышла из-за острова на поднятых парусах. Капитан и его брат начали поднимать мотор, чтобы идти только под парусами. Сильной волной капитана, скорее всего, смыло за борт.