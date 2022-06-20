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    Капитана яхты ищут вторые сутки в Ладожском озере после того, как его смыло за борт

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    5 комментариев

    Яхта «Александрия» попала в шторм вечером 19 июня на Ладожском озере. Из двух людей на борту нашли только одного.

    На судне в момент шторма были 64-летний капитан и его 60-летний троюродный брат, который был новичком в морском деле, сообщает 20 июня 47news.

    Как рассказал изданию знакомый капитана яхты, «Александрия» вышла из-за острова на поднятых парусах. Капитан и его брат начали поднимать мотор, чтобы идти только под парусами. Сильной волной капитана, скорее всего, смыло за борт.

    Сотрудники МЧС Карелии нашли яхту в районе Оборонных островов, входящих в Валаамский архипелаг. Спасатели направили яхту на стоянку в ближайший порт. Капитана, который в момент падения был без спасательного жилета, ищут. Его брат чувствует себя нормально. Его сегодня отправят домой.

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    Комментарии (5)

    Две монеты
    Хмм... А неплохой способ избавиться от надоевшей жены...
    Xodok1
    Напутал что-то корреспондент. Во время шторма паруса не подымают а идут на моторе, если конечно мотор не отказал, тогда на парусах.
    olgameltz
    Кошмар, это надо было купить яхту, чтобы тебя оттуда смыло ветром(((
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