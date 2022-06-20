Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве

«На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений, и эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры», — говорится в соболезнованиях за подписью министра культуры Симонаса Кайриса.

В сообщении ведомства отмечается, что из жизни ушел «рыцарь культуры», который радовал зрителей на протяжении нескольких десятилетий.

В Литве в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Об этом 20 июня сообщает Минкульт Литвы.

Регимантас Адомайтис родился в конце января 1937 года. С 60-х годов играл на сценах литовских театров. Наиболее известен по ролям в кино. Актер сыграл в таких картинах, как «Никто не хотел умирать»,

«Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Зелёный фургон» и «Трудно быть богом».



Регимантас Адомайтис был награжден несколькими государствами. В частности, Литвой, ГДР и Украиной.