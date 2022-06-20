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    Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве

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    5 комментариев

    В Литве в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Об этом 20 июня сообщает Минкульт Литвы.

    В сообщении ведомства отмечается, что из жизни ушел «рыцарь культуры», который радовал зрителей на протяжении нескольких десятилетий.

    «На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений, и эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры», — говорится в соболезнованиях за подписью министра культуры Симонаса Кайриса.

    Регимантас Адомайтис родился в конце января 1937 года. С 60-х годов играл на сценах литовских театров. Наиболее известен по ролям в кино. Актер сыграл в таких картинах, как «Никто не хотел умирать»,

    «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Зелёный фургон» и «Трудно быть богом».

    Регимантас Адомайтис был награжден несколькими государствами. В частности, Литвой, ГДР и Украиной.

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    Комментарии (5)

    Leo64
    Очень жаль. Покойся с миром.
    Денеб
    Адомайтис, Будрайтис, Банионис - красавцы! Таких сейчас уже нет и никогда не будет!
    муматор
    жаль, очень! Вечная память.
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