Таксист промчал на «красный» через компанию пешеходов в Москве и попал на камеру

Три человека оказались в больнице, попытавшись перейти дорогу по регулируемой «зебре» на западе Москвы 20 июня. Водитель такси решил не тормозить на красный свет. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.

По предварительной информации, у дома 2, корпус 5, по Боровскому шоссе водитель такси Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые в этот момент переходили шоссе по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

На записи, опубликованной московским Дептрансом, видно, что дорога была пустой и водитель не мог не заметить идущую по «зебре» толпу. В последний момент он отвернул влево, но все равно сбил несколько человек.