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    Таксист промчал на «красный» через компанию пешеходов в Москве и попал на камеру

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    4 комментария

    Три человека оказались в больнице, попытавшись перейти дорогу по регулируемой «зебре» на западе Москвы 20 июня. Водитель такси решил не тормозить на красный свет. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.

    «Дептранс. Оперативно»

    По предварительной информации, у дома 2, корпус 5, по Боровскому шоссе водитель такси Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые в этот момент переходили шоссе по регулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

    На записи, опубликованной московским Дептрансом, видно, что дорога была пустой и водитель не мог не заметить идущую по «зебре» толпу. В последний момент он отвернул влево, но все равно сбил несколько человек.

    В результате ДТП пострадали три пешехода: две женщины и один мужчина. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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    Комментарии (4)

    AlBerkut
    Яндекс.страйк...
    Кеглям, ой, то есть пешеходам, выздоравления, водятела отлучить от руля и шары прочистить, а то как ему, слепошарому, на возмещение ущерба зарабатывать...
    Софокл Аристархович
    Приём заказа и телефон в руках воДятла - ЗЛО!!!
    Alex000
    И едет-то не быстро. В телефон тырился?
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