    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Финляндия открывает границы с 30-го июня

    Первый тизер "Чебурашки"Где учиться, если провалил ЕГЭГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Достойная альтернатива японским и немецким маркам». Chery создает в России дилерскую сеть

    4474
    18 комментариев

    Дочерняя компания китайской Chery АО «Чери автомобили Рус» создает в России дилерскую сеть под бренд OMODA. Продажи намерены начать с двух кроссоверов и седана.

    Заключить дилерские соглашения со ста партнерами компания планирует до конца текущего лета, сообщили в «Чери автомобили Рус» 20 июня. «Линейка бренда OMODA будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён», — отметили в компании.

    Российские автомобилисты первым смогут купить автомобиль OMODA C5. Описывают его дизайн в компании так: «Заслуга футуристичного облика OMODA С5 принадлежит международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство как эксперимент — с концепцией, цветом, формой».

    ПоделитьсяПоделиться

    Дилерскую сеть будут создавать на конкурсной основе, кандидаты получат приглашения в ближайшее время. Отмечается, что OMODA займет позиции в сегменте high middle. «Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (18)

    274765416
    Я бы статью назвал так. "Неплохая альтернатива Москвичу и Жигулям" а вообще ужас что твориться. Полное деграданство. Но выдавать его за развитие.
    муматор
    чинуши пересядут на эту достойную альтернативу?
    Гриб
    Я уже писал в подобной теме, что опять все прошляпает отечественный бизнес и автомобилестроение, впрочем, как обычно.
    Вместо того чтобы заполнять вакуум китайцами нужно срочно налаживать свое производство и доводить до ума все то, что уже сходило с конвейеров. Не двумя столицами живет авторынок страны, отъедете на 300 км от Спб и вы там практически не увидите премиум сегмента, а если поедете в местные леса, то самым популярным авто там будет Нива. Доведите ее до ума, сделайте хотя бы подобие , хотя бы пусть примерно уровня Судзуки Джимни а если еще и цена будет меньше миллиона, тысяч 600-700, то ее будут мести как горячие пирожки.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close