«Достойная альтернатива японским и немецким маркам». Chery создает в России дилерскую сеть

Дочерняя компания китайской Chery АО «Чери автомобили Рус» создает в России дилерскую сеть под бренд OMODA. Продажи намерены начать с двух кроссоверов и седана.
Заключить дилерские соглашения со ста партнерами компания планирует до конца текущего лета, сообщили в «Чери автомобили Рус» 20 июня. «Линейка бренда OMODA будет состоять из трёх моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён», — отметили в компании.
Российские автомобилисты первым смогут купить автомобиль OMODA C5. Описывают его дизайн в компании так: «Заслуга футуристичного облика OMODA С5 принадлежит международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство как эксперимент — с концепцией, цветом, формой».
Дилерскую сеть будут создавать на конкурсной основе, кандидаты получат приглашения в ближайшее время. Отмечается, что OMODA займет позиции в сегменте high middle. «Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».