«Достойная альтернатива японским и немецким маркам». Chery создает в России дилерскую сеть

Я уже писал в подобной теме, что опять все прошляпает отечественный бизнес и автомобилестроение, впрочем, как обычно.

Вместо того чтобы заполнять вакуум китайцами нужно срочно налаживать свое производство и доводить до ума все то, что уже сходило с конвейеров. Не двумя столицами живет авторынок страны, отъедете на 300 км от Спб и вы там практически не увидите премиум сегмента, а если поедете в местные леса, то самым популярным авто там будет Нива. Доведите ее до ума, сделайте хотя бы подобие , хотя бы пусть примерно уровня Судзуки Джимни а если еще и цена будет меньше миллиона, тысяч 600-700, то ее будут мести как горячие пирожки.