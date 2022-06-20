Конституционный суд защитил авторские права программиста Мамичева

Конституционный суд России (КС РФ) защитил права IT-специалиста Антона Мамичева, который безуспешно отстаивал авторское право на программу для разработчиков контента электронных курсов eLearning Metadata Manager. По его словам, продукт незаконно присвоил себе его бывший работодатель. Интеллектуальные права программиста были нарушены швейцарской Veeam Software Group GmbH и её дочерним ООО «Интервим», сотрудником которой он и являлся. Об этом 20 июня сообщается на сайте КС РФ.

«В судебных решениях указано на невозможность защиты А. Мамичевым его авторских прав на программу, в том числе на исходный код, так как не доказана правомерность использования при её создании как составного произведения ряда объектов третьих лиц. Между тем программист пояснял в судах, что работал на условиях открытых, доступных без ограничений, лицензий», — говорится в заявлении пресс-службы.

Суд пришёл к мнению, что, хотя права владельцев объектов, использованных для создания программы, не соблюдены, это не является основанием для отказа в требовании программиста. Особенно если те не имеют судебных претензий к разработчику.