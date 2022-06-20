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    Конституционный суд защитил авторские права программиста Мамичева

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    1 комментарий

    Конституционный суд России (КС РФ) защитил права IT-специалиста Антона Мамичева, который безуспешно отстаивал авторское право на программу для разработчиков контента электронных курсов eLearning Metadata Manager. По его словам, продукт незаконно присвоил себе его бывший работодатель.

    Интеллектуальные права программиста были нарушены швейцарской Veeam Software Group GmbH и её дочерним ООО «Интервим», сотрудником которой он и являлся. Об этом 20 июня сообщается на сайте КС РФ.

    «В судебных решениях указано на невозможность защиты А. Мамичевым его авторских прав на программу, в том числе на исходный код, так как не доказана правомерность использования при её создании как составного произведения ряда объектов третьих лиц. Между тем программист пояснял в судах, что работал на условиях открытых, доступных без ограничений, лицензий», — говорится в заявлении пресс-службы.

    Суд пришёл к мнению, что, хотя права владельцев объектов, использованных для создания программы, не соблюдены, это не является основанием для отказа в требовании программиста. Особенно если те не имеют судебных претензий к разработчику.

    «Защита авторских прав только при условии получения согласия создателей использованных при разработке программы объектов ставит реализацию права автора на судебную защиту в зависимость от волеизъявления третьих лиц. Норма не соответствует Конституции РФ», — добавили в пресс-службе.

    В КС отметили, что решения по делу Мамичева должны быть пересмотрены в общем порядке.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    Бред какой-то с этими правами у нас в стране, понимание извращенное.
    Берешь на работу программиста, платишь ему зарплату за поставленную задачу,а потом он говорит, что это его собственное творение, Пусть зарплату тогда вернет за все годы работы пока ему платил работодатель.
    Этак и рабочий у станка будет в суде выигрывать , считая что раз он деталь точил, значит она ему принадлежит по праву.
    С дуру там съехали в судах, суть вообще потеряли.
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