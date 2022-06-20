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    Угонщик эконом-класса 4 года проведет в колонии строгого режима. Он перегнал из Петербурга десяток машин

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    1 комментарий

    Кировский районный суд Петербурга вынес приговор члену банды угонщиков, которые промышляли в городе с 2014 года. Злоумышленники предпочитали машины эконом-класса. Им меняли номера и продавали в других регионах России.

    Александра Майорова признали виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и кражах в крупном и особо крупном размере (п. а ч. 4 ст. 158 УК РФ и п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд установил, что с 5 марта 2014 года по 7 сентября 2016 года он с подельниками добровольно вошли в состав преступного сообщества, занимавшегося угоном автомобилей среднего класса вместе с находящимся в них имуществом. Добычей злоумышленников были машины марок Renault (Duster, Sandero, Sandero Stepway и Logan) и Nissan (Almera и Terrano), за которые потом выручали деньги в других городах и регионах страны.

    Подсудимый занимался подготовкой к угону, например, получал дубликаты госномеров, и «постпреступным поведением»: перегонял добычу в другие города на продажу и получал за них деньги. В общей сложности он помог украсть 10 автомобилей. Из них один Renault Logan за 330 474 рубля он перевез в Пермь, Nissan Terrano за 717 500 рублей продал во Владимире, Renault Sandero и четыре Nissan Almera — в Чебоксарах.

    Майоров свою вину признал полностью и сообщил о каждом совершенном им преступлении. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда немедленно.

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    Комментарии (1)

    AlBerkut
    А подельников своих сдал? Всех и с потрохами, или только сам себя?
    Если первое - то норм срок, а вот если второе....
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