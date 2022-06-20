«Яндекс» показал стройку своей штаб-квартиры на Воробьёвых горах. Там можно будет отдохнуть, перекусить и пройти насквозь

Компания «Яндекс» показала видео со строительством своей штаб-квартиры на Воробьёвых горах в Москве. Здание возводится на месте бывшей гостиницы «Корстон» (ранее «Орлёнок») — на пересечении улиц Косыгина и Академика Зельдовича. Его планируют закончить строить в сентябре 2023 года и открыть в 2024-м.

Как сообщили в компании 20 июня, новый офис «Яндекса» планируется сделать не просто местом работы сотрудников, но и инфраструктурным объектом района — на нижних этажах собираются открыть рестораны, кафе и магазины. Общая площадь нового общественного пространства составит 25 тыс. кв. метров.

Прямо сквозь здание протянется пешеходный проход, благодаря чему его не нужно будет обходить по периметру.



В настоящий момент фундамент здания уже построен, рабочие возводят его пятиэтажную подземную часть. Над землёй поднимется ещё 15 этажей, говорится в сообщении «Яндекса».

