Медведев позитивно оценил стучание ботинком в ООН при общении с США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что сейчас у России нет никаких отношений с США. Экс-президент в своем посте, опубликованном 20 июня в Telegram-канале, заявил, что США должны сами «приползи и попросить» о переговорах.
«Dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — написал Медведев, комментируя вопрос о продлении договора СНВ-3 с американцами.
Бывший президент России считает, что размораживать отношения с США не надо, потому что «это вредно для России». Выдвижение инициативы с российской стороны по ядерной сделке будет непродуктивным, опасным и станет проявлением слабости, добавил он.
«Есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…» — закончил свое размышление Медведев.
Накануне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии дать Украине статус кандидата в члены ЕС. В своем телеграм-канале 19 июня Медведев сравнил решение комиссии с обещанием властей СССР построить коммунизм.