Медведев позитивно оценил стучание ботинком в ООН при общении с США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что сейчас у России нет никаких отношений с США. Экс-президент в своем посте, опубликованном 20 июня в Telegram-канале, заявил, что США должны сами «приползи и попросить» о переговорах.

«Dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — написал Медведев, комментируя вопрос о продлении договора СНВ-3 с американцами.

