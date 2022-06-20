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    Медведев позитивно оценил стучание ботинком в ООН при общении с США

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    16 комментариев

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что сейчас у России нет никаких отношений с США. Экс-президент в своем посте, опубликованном 20 июня в Telegram-канале, заявил, что США должны сами «приползи и попросить» о переговорах.

    «Dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — написал Медведев, комментируя вопрос о продлении договора СНВ-3 с американцами.

    Бывший президент России считает, что размораживать отношения с США не надо, потому что «это вредно для России». Выдвижение инициативы с российской стороны по ядерной сделке будет непродуктивным, опасным и станет проявлением слабости, добавил он.

    «Есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…» — закончил свое размышление Медведев.

    Накануне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии дать Украине статус кандидата в члены ЕС. В своем телеграм-канале 19 июня Медведев сравнил решение комиссии с обещанием властей СССР построить коммунизм.

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    Комментарии (16)

    AEG1
    А слабО ботинком себе по башке постучать? Может там чего-нибудь прибавится?
    своих не бросаем
    это оно так из за того,что Илью выкинули из США?
    Инкогнито2021
    Зина, дайте ему селедки
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