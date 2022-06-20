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    Необычные туристы из Москвы попали в приключения в Петербурге. Непрошеного гостя удерживали всей семьей

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    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу
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    Непрошеный ночной гость проник в семейный кемпер туристов из Москвы. Вору было чем поживиться, но и владелец оказался не промах.

    Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, дом на колесах приглянулся вору около 6:30 20 июня. Кемпер стоял на Казанской площади. Внутри мирно отдыхала семья, но гастролеру из Ленобласти это не помешало забраться внутрь.

    Мужчина тихо собрал вещи, документы, смартфон и 200 тысяч рублей и уже было собрался уходить. Но что-то пошло не так: туристы услышали шум. Глава семьи тут же обратился в правоохранительные органы. Воришку пришлось удерживать до приезда сотрудников Росгвардии.

    Нарушившего покой туристов задержали. Им оказался уже не раз судимый житель Гатчинского района Ленобласти.

    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу

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