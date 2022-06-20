Необычные туристы из Москвы попали в приключения в Петербурге. Непрошеного гостя удерживали всей семьей

Непрошеный ночной гость проник в семейный кемпер туристов из Москвы. Вору было чем поживиться, но и владелец оказался не промах.



Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, дом на колесах приглянулся вору около 6:30 20 июня. Кемпер стоял на Казанской площади. Внутри мирно отдыхала семья, но гастролеру из Ленобласти это не помешало забраться внутрь.