Необычные туристы из Москвы попали в приключения в Петербурге. Непрошеного гостя удерживали всей семьей

Непрошеный ночной гость проник в семейный кемпер туристов из Москвы. Вору было чем поживиться, но и владелец оказался не промах.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, дом на колесах приглянулся вору около 6:30 20 июня. Кемпер стоял на Казанской площади. Внутри мирно отдыхала семья, но гастролеру из Ленобласти это не помешало забраться внутрь.
Мужчина тихо собрал вещи, документы, смартфон и 200 тысяч рублей и уже было собрался уходить. Но что-то пошло не так: туристы услышали шум. Глава семьи тут же обратился в правоохранительные органы. Воришку пришлось удерживать до приезда сотрудников Росгвардии.
Нарушившего покой туристов задержали. Им оказался уже не раз судимый житель Гатчинского района Ленобласти.