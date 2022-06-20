Прокуратура Петербурга помогла воскреснуть пенсионерке, которую признали мертвой вместо тезки

Жительница Калининского района девять месяцев билась с системой, чтобы воскреснуть от «бумажной смерти». После иска прокуратуры она смогла воскреснуть.



О своей «гибели» пенсионерка узнала в сентябре 2021 года, когда её банковские карты были заблокированы, а льготный проездной аннулирован. Как узнала женщина, это было сделано после того, как районный отдел записи актов гражданского состояния составил актовую запись о смерти с ФИО пенсионерки.

