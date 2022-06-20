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    Прокуратура Петербурга помогла воскреснуть пенсионерке, которую признали мертвой вместо тезки

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    4 комментария

    Жительница Калининского района девять месяцев билась с системой, чтобы воскреснуть от «бумажной смерти». После иска прокуратуры она смогла воскреснуть.

    О своей «гибели» пенсионерка узнала в сентябре 2021 года, когда её банковские карты были заблокированы, а льготный проездной аннулирован. Как узнала женщина, это было сделано после того, как районный отдел записи актов гражданского состояния составил актовую запись о смерти с ФИО пенсионерки.

    Сотрудники надзорного органа выяснили, что в сентябре прошлого года в полиции был материл проверки по факту обнаружения тела женщины, которая оказалась полной тезкой пенсионерки.

    «На основании указанных установочных данных двух лиц была допущена техническая ошибка. Прокурор района обратился в суд с иском об аннулировании в книге записи актов гражданского состояния записи о смерти местной жительницы. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры 20 июня 2022 года.

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    Комментарии (4)

    olgameltz
    Хорошо, если родственники есть и рядом. А если одинокая, могли и специально "похоронить"
    263778851
    Надо было ей что нибудь украсть и ответсвенности нет никакой
    267081996
    и на что жила бедолага почти год?
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