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    Последний обед с Уорреном Баффетом продали за рекордные $ 19 млн

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    1 комментарий

    На eBay провели последний в истории аукцион за право пообедать с американским предпринимателем Уорреном Баффетом. Победитель, решивший оставить своё имя в секрете, согласился отдать рекордную сумму — более $ 19 млн.

    «Все было хорошо. Я познакомился со многими интересными людьми со всего мира. Единственная универсальная черта заключается в том, что они чувствуют, что деньги будут использованы с пользой», — сказал Баффет об обеде. Об этом сообщается на сайте компании eBay.

    Из-за двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса прошлый аукцион состоялся в 2019 году. Тогда за возможность пообедать с миллиардером криптовалютный предприниматель Джастин Сан отдал $ 4,57 млн.

    Вырученные средства направляются в некоммерческую организацию Glide в Сан-Франциско, которая помогает бедным, бездомным или тем, кто борется с зависимостью от психоактивных веществ. НКО предлагает питание, приют, тесты на ВИЧ и гепатит С, профессиональное обучение и детские программы.

    С 2000 года 91-летний Уоррен Баффет — глава Berkshire Hethaway — собрал для организации с помощью благотворительных обедов около $ 53,2 млн.

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    Комментарии (1)

    Карабас Барабас
    Я бы с ДАМом пообедал, попил бы коньячку, повеселился бы.
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