Последний обед с Уорреном Баффетом продали за рекордные $ 19 млн

На eBay провели последний в истории аукцион за право пообедать с американским предпринимателем Уорреном Баффетом. Победитель, решивший оставить своё имя в секрете, согласился отдать рекордную сумму — более $ 19 млн.

«Все было хорошо. Я познакомился со многими интересными людьми со всего мира. Единственная универсальная черта заключается в том, что они чувствуют, что деньги будут использованы с пользой», — сказал Баффет об обеде. Об этом сообщается на сайте компании eBay.



Из-за двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса прошлый аукцион состоялся в 2019 году. Тогда за возможность пообедать с миллиардером криптовалютный предприниматель Джастин Сан отдал $ 4,57 млн.

