Последний обед с Уорреном Баффетом продали за рекордные $ 19 млн

На eBay провели последний в истории аукцион за право пообедать с американским предпринимателем Уорреном Баффетом. Победитель, решивший оставить своё имя в секрете, согласился отдать рекордную сумму — более $ 19 млн.
«Все было хорошо. Я познакомился со многими интересными людьми со всего мира. Единственная универсальная черта заключается в том, что они чувствуют, что деньги будут использованы с пользой», — сказал Баффет об обеде. Об этом сообщается на сайте компании eBay.
Из-за двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса прошлый аукцион состоялся в 2019 году. Тогда за возможность пообедать с миллиардером криптовалютный предприниматель Джастин Сан отдал $ 4,57 млн.
Вырученные средства направляются в некоммерческую организацию Glide в Сан-Франциско, которая помогает бедным, бездомным или тем, кто борется с зависимостью от психоактивных веществ. НКО предлагает питание, приют, тесты на ВИЧ и гепатит С, профессиональное обучение и детские программы.
С 2000 года 91-летний Уоррен Баффет — глава Berkshire Hethaway — собрал для организации с помощью благотворительных обедов около $ 53,2 млн.