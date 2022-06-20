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    ЕС оставил Крым и Севастополь под санкциями

    1637
    8 комментариев

    Евросоюз продлил санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы.

    Действие санкций продлено до 23 июня 2023 года.

    Санкции касаются ввоза в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, инвестиций в инфраструктуру и туризм региона, а также экспорта товаров и технологий, которые могут быть использованы на транспорте, в энергетике или нефтяной промышленности. Под запрет также подпадает иная добыча ресурсов на территории Крыма.

    Напомним, что впервые санкции в отношении Крыма и Севастополя были введены в июне 2014 года.

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    Комментарии (8)

    274655793
    Пускай нашу духовитость не трогают,а то...
    274655793
    Ладно хоть не заставляют гей браками всех пережениться.
    Марти МакФлай
    А чего только на год? Думают вернутся в неродную гавань?
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