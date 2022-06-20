ЕС оставил Крым и Севастополь под санкциями

Евросоюз продлил санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя еще на год. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы.



Действие санкций продлено до 23 июня 2023 года.

Санкции касаются ввоза в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, инвестиций в инфраструктуру и туризм региона, а также экспорта товаров и технологий, которые могут быть использованы на транспорте, в энергетике или нефтяной промышленности. Под запрет также подпадает иная добыча ресурсов на территории Крыма.