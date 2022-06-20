Ефрейтор из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

При исполнении боевых задач в ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий и выпускник медицинского колледжа из Киришского района Ленобласти ефрейтор Александр Соколов. Печальную новость со ссылкой на районную администрацию 20 июня сообщает областной портал 47news.



В понедельник в молодежно-досуговом центре «Восход» в Киришах состоится церемония прощания с ефрейтором Соколовым. Свои соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

