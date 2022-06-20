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    Ефрейтор из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине

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    При исполнении боевых задач в ходе проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий и выпускник медицинского колледжа из Киришского района Ленобласти ефрейтор Александр Соколов. Печальную новость со ссылкой на районную администрацию 20 июня сообщает областной портал 47news.

    В понедельник в молодежно-досуговом центре «Восход» в Киришах состоится церемония прощания с ефрейтором Соколовым. Свои соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

    В минувшие выходные «Фонтанка» рассказывала, как на Серафимовском кладбище в Петербурге также прощались с добровольцем, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

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