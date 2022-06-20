«Разумный компромисс». Глава Минцифры Шадаев высказался о наказании за использование VPN

Власти России не станут вводить наказания для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки сайтов и соцсетей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев и добавил, что не приветствует использование VPN, передает 20 июня РБК.
«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше <…> Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — рассказал глава ведомства.
По словам Шадаева, после 24 февраля на заблокированные в России соцсети приходится только 20% от прежнего трафика — те, кто пользуется VPN-сервисами.
«То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN]», — добавил глава Минцифры.
Также Шадаев скептично настроен к предложению по блокировке YouTube. Он считает, что надо создать свою конкурентоспособную платформу, а закрытие — самый последний шаг. «Мы это четко понимаем», — добавил руководитель ведомства.