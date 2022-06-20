«Разумный компромисс». Глава Минцифры Шадаев высказался о наказании за использование VPN

Власти России не станут вводить наказания для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки сайтов и соцсетей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев и добавил, что не приветствует использование VPN, передает 20 июня РБК.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше <…> Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — рассказал глава ведомства.