    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомГде в СПб будет newМакдональдсОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Разумный компромисс». Глава Минцифры Шадаев высказался о наказании за использование VPN

    4856
    10 комментариев

    Власти России не станут вводить наказания для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки сайтов и соцсетей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев и добавил, что не приветствует использование VPN, передает 20 июня РБК.

    «Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше <…> Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — рассказал глава ведомства.

    По словам Шадаева, после 24 февраля на заблокированные в России соцсети приходится только 20% от прежнего трафика — те, кто пользуется VPN-сервисами.

    «То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN]», — добавил глава Минцифры.

    Также Шадаев скептично настроен к предложению по блокировке YouTube. Он считает, что надо создать свою конкурентоспособную платформу, а закрытие — самый последний шаг. «Мы это четко понимаем», — добавил руководитель ведомства.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    Antuan Rokanten
    Что же, разумные слова от государева мужа. Действительно, вводить наказание не нужно.
    angel of death
    сеть Интернет строилась как свободное пространство для получения различного рода информации БЕЗ ограничей
    но вонючие чиновники в каждом гос-ве её только портят
    вывод - чиновникам нужно запретить доступ в сеть Интернет
    VKuser174198221
    Э, умный! А как винду без VPN теперь качать? Или прикажешь не качать?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close