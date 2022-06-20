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    Два взрывных устройства нашли у жителя Читы сотрудники ФСБ. Он хотел устроить теракт и уехать воевать в Сирию

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    2 комментария

    Сторонника запрещенной в России террористической организации задержали в Чите. Его подозревают в подготовке теракта.

    В квартире у гражданина Российской федерации, как сообщает 20 июня ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, нашли два СВУ с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Также у приверженца запрещенной международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» изъяли самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенную религиозную литературу.

    После совершения теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов он якобы собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

    Задержанный сотрудничает со следствием, отмечают в ФСБ,

    * запрещена на территории России

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    Комментарии (2)

    Лёха Петров
    он что, только проснулся? Сирия же теперь не в тренде
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