Два взрывных устройства нашли у жителя Читы сотрудники ФСБ. Он хотел устроить теракт и уехать воевать в Сирию

Сторонника запрещенной в России террористической организации задержали в Чите. Его подозревают в подготовке теракта.
В квартире у гражданина Российской федерации, как сообщает 20 июня ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, нашли два СВУ с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Также у приверженца запрещенной международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» изъяли самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенную религиозную литературу.
После совершения теракта в отношении сотрудников правоохранительных органов он якобы собирался уехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.
Задержанный сотрудничает со следствием, отмечают в ФСБ,