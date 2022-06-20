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    Глава дипломатии ЕС пояснил позицию по покупке продовольствия и удобрений в России

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    10 комментариев

    Покупать продовольствие и удобрения в России свободно могут все желающие. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 20 июня.

    Он также заявил, что Евросоюз поддерживает ООН в рамках переговоров России, Украины и Турции по разблокировке портов. В случае достижения договоренности будет возобновлен экспорт зерна с Украины морским путем.

    «Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Боррель также заявил, что грозящий миру продовольственный кризис не связан с санкциями ЕС в отношении России.

    «Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хочет их покупать, могут это делать совершенно свободно», — заявил Боррель.

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    Комментарии (10)

    07A
    Опять зрада у европки.
    274645134
    "Покупать продовольствие и удобрения в России свободно могут все желающие". Правда, Боррель забыл добавить, что из-за санкций ни оплатить, ни забрать это зерно невозможно. Интересно, он такой тупой или всех остальных считает тупыми?
    BARSHUKA
    пусть в Зимбабве покупают
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