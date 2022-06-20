Глава дипломатии ЕС пояснил позицию по покупке продовольствия и удобрений в России

Покупать продовольствие и удобрения в России свободно могут все желающие. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 20 июня.
Он также заявил, что Евросоюз поддерживает ООН в рамках переговоров России, Украины и Турции по разблокировке портов. В случае достижения договоренности будет возобновлен экспорт зерна с Украины морским путем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН», — сказал он (цитата по ТАСС).
Боррель также заявил, что грозящий миру продовольственный кризис не связан с санкциями ЕС в отношении России.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хочет их покупать, могут это делать совершенно свободно», — заявил Боррель.