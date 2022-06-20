В Ленобласти мужчина-инвалид скончался после взрыва гранаты. СК полагает, что чеку выдернул его сын

Взрыв, произошедший в одной из деревень Ленобласти, привёл к смерти пожилого гражданина с инвалидностью. СК полагает, что расстаться с жизнью ему помог собственный сын.
В первом часу дня 19 июня полицейские узнали о взрыве в доме, расположенном в деревне Токкари. Силовики прибыли на место и увидели в комнате мёртвого 63-летнего хозяина жилища с оторванными руками и многочисленными ранами на теле. Там же валялись осколки советской ручной гранаты РГД, передаёт 20 июня областной портал 47news.
В доме также обнаружили 35-летнего сына погибшего, который и вызвал полицию. Как полагает Следственный комитет, именно он мог помочь отцу совершить самоубийство. Известно, что оба тяжело больны.
Вдобавок к этому, правоохранители нашли в здании незарегистрированное ружьё и обрез. Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о содействии совершению самоубийства.