«Кому на Руси жить хорошо». Названы наиболее благополучные регионы РФ: Петербург в десятке, но не в лидерах

Фонд развития гражданского общества представил рейтинг регионов России по показателю отношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины», составленный на основании данных Росстата по итогам I квартала 2022 года. Петербург оказался в десятке, но не в лидерах списка.

Согласно данным, представленным 20 июня, средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 4% (с 2,57 до 2,47).



Лидером актуального рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 119 510 рублей, стоимость «потребительской корзины» — 23 705,7 руб., а индекс благополучия — 5,04. На втором месте по данным показателям расположилась Москва (114 701 руб.; 27 744, 3 руб.; 4,13), на третьем — Магаданская область (109 110 руб.; 26 850,3 руб.; 4,06).

