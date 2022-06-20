ФСБ раскрыла группу частных сыщиков и налоговиков, сливавших данные правоохранителей и военных

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и КГБ Республики Беларусь пресекли незаконную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанную с незаконным сбором и передачей данных представителей силовых структур. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ утром 20 июня сообщает РИА Новости.
Уточняется, что данная группа с 2019 года передала заказчикам, в том числе из-за границы, охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов.
По данному факту СК РФ возбудил уголовные дела по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), говорится в сообщении.