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    На Чукотке коммунальщики получили условные сроки за гибель детей при уборке снега

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    В поселке Беринговский на Чукотке директора и сотрудника предприятия жилищно-коммунального хозяйства осудили условно за причинение по неосторожности смерти двоим детям. Об это 20 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

    Как установил суд, в мае 2020 года коммунальщики при очистке дороги от снега в Беринговском нарушили требования правил охраны труда и производства работ, не приняли меры к ограждению зоны производства работ и допустили наличие посторонних.

    Водитель погрузчика сбрасывал снег на сформированный ненадлежащим образом снежный вал. Снег обрушился на находившихся рядом детей 2012 и 2014 годов рождения. Они погибли.

    «Директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в коммерческих организациях, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на два года. Мастеру предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением работ и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на два года», — говорится в сообщении прокуратуры.

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