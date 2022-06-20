На Чукотке коммунальщики получили условные сроки за гибель детей при уборке снега

В поселке Беринговский на Чукотке директора и сотрудника предприятия жилищно-коммунального хозяйства осудили условно за причинение по неосторожности смерти двоим детям. Об это 20 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в мае 2020 года коммунальщики при очистке дороги от снега в Беринговском нарушили требования правил охраны труда и производства работ, не приняли меры к ограждению зоны производства работ и допустили наличие посторонних.

