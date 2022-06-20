На Чукотке коммунальщики получили условные сроки за гибель детей при уборке снега

В поселке Беринговский на Чукотке директора и сотрудника предприятия жилищно-коммунального хозяйства осудили условно за причинение по неосторожности смерти двоим детям. Об это 20 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установил суд, в мае 2020 года коммунальщики при очистке дороги от снега в Беринговском нарушили требования правил охраны труда и производства работ, не приняли меры к ограждению зоны производства работ и допустили наличие посторонних.
Водитель погрузчика сбрасывал снег на сформированный ненадлежащим образом снежный вал. Снег обрушился на находившихся рядом детей 2012 и 2014 годов рождения. Они погибли.
«Директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в коммерческих организациях, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на два года. Мастеру предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением работ и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на два года», — говорится в сообщении прокуратуры.