АЗС на Пискаревском проверяли после звонка женщины. У нее с заправкой были свои счеты

Воскресная ночная смена заправки в Красногвардейском районе выдалась «веселой», благодаря звонку женщины.
Она набрала номер мобильного телефона АЗС на Пискаревском проспекте накануне в половину второго ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июня. Звонившая не представилась, но посчитала нужным сообщить, что заправка заминирована.
Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, осмотрели и само здание АЗС, и всю прилегающую территорию, но ничего опасного не нашли.
Зато их коллеги выяснили личность звонившей — она оказалась 37-летним кассиром этой же заправки. Во время допроса она уверяла, что просто пошутила.
Женщину отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.