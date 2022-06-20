АЗС на Пискаревском проверяли после звонка женщины. У нее с заправкой были свои счеты

Она набрала номер мобильного телефона АЗС на Пискаревском проспекте накануне в половину второго ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июня. Звонившая не представилась, но посчитала нужным сообщить, что заправка заминирована.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, осмотрели и само здание АЗС, и всю прилегающую территорию, но ничего опасного не нашли.



Зато их коллеги выяснили личность звонившей — она оказалась 37-летним кассиром этой же заправки. Во время допроса она уверяла, что просто пошутила.

