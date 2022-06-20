«Ъ»: В приграничных регионах с Украиной развернут систему «Безопасный город»

Для установки системы «Безопасный город» МЧС РФ планирует запросить 15 млрд рублей из федерального бюджета. Система может появиться в регионах, которые граничат с Украиной, — Белгородской и Воронежской областях, Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.
Об этом 20 июня сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.
В министерстве рассчитывают, что система должна снизить «угрозы диверсионных атак» и помочь «оперативно реагировать на инциденты». В «Безопасный город» входит специализированное программное обеспечение, а также промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.
МЧС намерено развернуть такую систему за полтора года.
По словам источника «Ъ» в МЧС, в условиях проведения спецоперации на Украине внедрение «Безопасного города» стало актуальной задачей, в том числе из-за «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры».
По его словам, эта мера позволит снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре» и обеспечить быстрое принятие решений в этих регионах.