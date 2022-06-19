Telegram вводит платную подписку

Количество активных пользователей Telegram перевалило за 700 миллионов в месяц, об этом сообщил мессенджер 19 июня. К этому событию приурочены несколько обновление, главное из которых — платная подписка Telegram Premium.
Платная подписка стоит 449 рублей в месяц, пока её можно оформить только через App Store. При этом сам мессенджер остаётся бесплатным.
Premium даёт доступ к дополнительным функциям, среди которых загрузка файлов до 4 ГБ, скачивание файлов на максимальной скорости, распознавание голосовых сообщений, дополнительные инструменты для управления чатами, активные видеоаватары, отключение рекламы.
Изменяется порядок вступления в публичные группы.
«Администраторы публичных групп теперь могут подключить режим вступления по заявкам — и проверять потенциальных участников, прежде чем разрешить им отправку сообщений в чат. Когда пользователь впервые войдёт в группу, он увидит кнопку «Подать заявку». Отправленная заявка попадёт в список, который видят только администраторы», — сообщает «Телеграм».
Внедряются и другие новшества. В частности, владельцы устройств на базе macOS смогут быстро создавать видеоаватары.