Telegram вводит платную подписку

Количество активных пользователей Telegram перевалило за 700 миллионов в месяц, об этом сообщил мессенджер 19 июня. К этому событию приурочены несколько обновление, главное из которых — платная подписка Telegram Premium.



Платная подписка стоит 449 рублей в месяц, пока её можно оформить только через App Store. При этом сам мессенджер остаётся бесплатным.

