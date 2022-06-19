    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    5 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомРодители не хотят слияния школОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Telegram вводит платную подписку

    3154
    3 комментария

    Количество активных пользователей Telegram перевалило за 700 миллионов в месяц, об этом сообщил мессенджер 19 июня. К этому событию приурочены несколько обновление, главное из которых — платная подписка Telegram Premium.

    Платная подписка стоит 449 рублей в месяц, пока её можно оформить только через App Store. При этом сам мессенджер остаётся бесплатным.

    Premium даёт доступ к дополнительным функциям, среди которых загрузка файлов до 4 ГБ, скачивание файлов на максимальной скорости, распознавание голосовых сообщений, дополнительные инструменты для управления чатами, активные видеоаватары, отключение рекламы.

    Изменяется порядок вступления в публичные группы.

    «Администраторы публичных групп теперь могут подключить режим вступления по заявкам — и проверять потенциальных участников, прежде чем разрешить им отправку сообщений в чат. Когда пользователь впервые войдёт в группу, он увидит кнопку «Подать заявку». Отправленная заявка попадёт в список, который видят только администраторы», — сообщает «Телеграм».

    Внедряются и другие новшества. В частности, владельцы устройств на базе macOS смогут быстро создавать видеоаватары.


    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    udrionik
    Пусть сделают отдельное мобильное приложение для России и нашем маркете приложений рустор распространяют платные одписки
    идиот
    даром не нужен
    Pe⁴alno
    почему так дорого!?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close