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    «Были в сознании, но в крови»: на Пулковском шоссе «Шевроле» подставился под удар

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    Серьёзное ДТП произошло 19 июня на Пулковском шоссе в направлении Петербурга, у АЗС перед поворотом на Пулково. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

    Столкнулись «Шевроле» и большегруз, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их мнению, водитель легковушки начал манёвр, не убедившись в безопасности.

    «Видел эту аварию, — пишет Иван. — Скорее всего, виноват водитель «Шевроле Круз», потому что сворачивал на заправку со второго ряда. Грузовику тоже немного досталось, перед немного смяло». Катерина подтверждает: «Как раз перед нами была эта авария: водитель «Шевроле» вдруг резко решил свернуть на заправку со второй полосы и решил, что с первой его пропустят. Грузовик там не виноват, не успел даже затормозить».

    По словам Исмы, в «Шевроле» ехала семья. Отца и мать увезли в больницу, ребёнок не пострадал. «Были в сознании, но в крови. Ребенок сзади сидел, цел и невредим точно», — добавляет Мартин.

    Сразу после аварии остановилось много людей. Они пытались все вместе сдвинуть машину из кювета и оказывали первую помощь, отмечают очевидцы.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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