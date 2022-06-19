«Были в сознании, но в крови»: на Пулковском шоссе «Шевроле» подставился под удар

Серьёзное ДТП произошло 19 июня на Пулковском шоссе в направлении Петербурга, у АЗС перед поворотом на Пулково. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Столкнулись «Шевроле» и большегруз, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их мнению, водитель легковушки начал манёвр, не убедившись в безопасности.



«Видел эту аварию, — пишет Иван. — Скорее всего, виноват водитель «Шевроле Круз», потому что сворачивал на заправку со второго ряда. Грузовику тоже немного досталось, перед немного смяло». Катерина подтверждает: «Как раз перед нами была эта авария: водитель «Шевроле» вдруг резко решил свернуть на заправку со второй полосы и решил, что с первой его пропустят. Грузовик там не виноват, не успел даже затормозить».

