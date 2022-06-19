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    Режиссера Пола Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

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    Канадско-американского режиссера, сценариста и продюсера Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни по обвинению в изнасиловании. Он находился там на фестивале, сообщает 19 июня газета La Repubblica.

    Хаггис в течение двух дней якобы принуждал к сексу молодую иностранку, которую потом оставил в аэропорту в «тяжелом физическом и психологическом состоянии». Сотрудники аэропорта и пограничники оказали девушке помощь, она прошла медицинское освидетельствование как жертва насилия и подала заявление в полицию.

    В 2006 году Хаггис получил «Оскар» за фильм «Столкновение» (Crash) в двух номинациях: «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Он также работал над картиной «Малышка на миллион», которая получила четыре «Оскара», и над двумя фильмами бондианы: «Казино Рояль» и «Квант милосердия».

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