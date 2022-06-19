Режиссера Пола Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Канадско-американского режиссера, сценариста и продюсера Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни по обвинению в изнасиловании. Он находился там на фестивале, сообщает 19 июня газета La Repubblica.



Хаггис в течение двух дней якобы принуждал к сексу молодую иностранку, которую потом оставил в аэропорту в «тяжелом физическом и психологическом состоянии». Сотрудники аэропорта и пограничники оказали девушке помощь, она прошла медицинское освидетельствование как жертва насилия и подала заявление в полицию.

