Режиссера Пола Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Канадско-американского режиссера, сценариста и продюсера Пола Хаггиса задержали в итальянском городе Остуни по обвинению в изнасиловании. Он находился там на фестивале, сообщает 19 июня газета La Repubblica.
Хаггис в течение двух дней якобы принуждал к сексу молодую иностранку, которую потом оставил в аэропорту в «тяжелом физическом и психологическом состоянии». Сотрудники аэропорта и пограничники оказали девушке помощь, она прошла медицинское освидетельствование как жертва насилия и подала заявление в полицию.
В 2006 году Хаггис получил «Оскар» за фильм «Столкновение» (Crash) в двух номинациях: «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». Он также работал над картиной «Малышка на миллион», которая получила четыре «Оскара», и над двумя фильмами бондианы: «Казино Рояль» и «Квант милосердия».