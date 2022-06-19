Проблем в аэропорту станет меньше. В России вступают в силу новые механизмы работы ФССП

В России с 20 июня вступают в силу поправки, которые касаются работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом 19 июня напоминает «Коммерсантъ».
Теперь исполнительное производство в отношении должников можно будет открывать без участия приставов. А с оплатившего задолженность гражданина смогут оперативно снять введенные ограничения. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда должник узнает о запрете выезда из страны уже в аэропорту и не может решить эту проблему сразу же.
Кроме того, приставы смогут быстрее получать информацию о должниках: у ФССП будет право запрашивать контактные номера нарушителей у операторов связи. Последние должны предоставить данные в течение суток.
Во вступающем в силу с 20 июня федеральном законе №417 содержатся поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и другим документам. Изменения были подготовлены в 2021 году министерством юстиции.