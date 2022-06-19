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    Проблем в аэропорту станет меньше. В России вступают в силу новые механизмы работы ФССП

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    2 комментария

    В России с 20 июня вступают в силу поправки, которые касаются работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом 19 июня напоминает «Коммерсантъ».

    Теперь исполнительное производство в отношении должников можно будет открывать без участия приставов. А с оплатившего задолженность гражданина смогут оперативно снять введенные ограничения. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда должник узнает о запрете выезда из страны уже в аэропорту и не может решить эту проблему сразу же.

    Кроме того, приставы смогут быстрее получать информацию о должниках: у ФССП будет право запрашивать контактные номера нарушителей у операторов связи. Последние должны предоставить данные в течение суток.

    Во вступающем в силу с 20 июня федеральном законе №417 содержатся поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и другим документам. Изменения были подготовлены в 2021 году министерством юстиции.

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    Комментарии (2)

    angel of death
    а когда будут поправки, позволяющие увольнять пристава за его бездействия? =/
    вот допустим обращается взыскатель к ООО, у которого нет денег на счетах, а это ООО ещё и налоги не платит в казну, и пристав бездействует на протяжении 3 лет и судебное решение не исполняется...
    а таких примеров полно - вот обратились вы в контору дом построить, денег заплатили, а вам ничего не построили - полгода судов, суд вам присуживает деньги, а дальше наступает эра возвращения уплаченного - но три года проходит, а ФССП не колышется...
    и где ответственность за их бездействие? смысла от этой службы? =/
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    а в поправки не включили ответственность пристава за списывание денег с полного тезки? или про ИНН и СНИЛС служба приставов до сих пор не знает?
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