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    Страшное ДТП в Новгородской области: семья потеряла мальчиков

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    4 комментария

    Три человека погибли 19 июня в результате ДТП с двумя «Ладами» в Новгородской области.

    Как сообщает региональная прокуратура, на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». На фотографиях с места ДТП видно, что одну из машин выкинуло в кювет и перевернуло. С другой срезали крышу, видимо, чтобы извлечь детей.

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    По данным Novgorod.ru, в «Гранте» был только водитель, он погиб. В «Калине» ехала семья: 41-летний водитель, 37-летняя женщина и трое их детей. 4-летний и 9-летний мальчики скончались на месте ДТП. Супруги и 8-летняя девочка доставлены в Боровичскую ЦРБ.

    «Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге», — отмечается в сообщении прокуратуры.

    Жители Новгородской области в соцсетях пишут, что дорога на этом участке хорошая.

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    Комментарии (4)

    angel of death
    пешком безопаснее....
    SoloWand
    Хорошая дорога - вредно для России
    NoName1234
    Импортозамещение…
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