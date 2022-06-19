Страшное ДТП в Новгородской области: семья потеряла мальчиков

Три человека погибли 19 июня в результате ДТП с двумя «Ладами» в Новгородской области.
Как сообщает региональная прокуратура, на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». На фотографиях с места ДТП видно, что одну из машин выкинуло в кювет и перевернуло. С другой срезали крышу, видимо, чтобы извлечь детей.
По данным Novgorod.ru, в «Гранте» был только водитель, он погиб. В «Калине» ехала семья: 41-летний водитель, 37-летняя женщина и трое их детей. 4-летний и 9-летний мальчики скончались на месте ДТП. Супруги и 8-летняя девочка доставлены в Боровичскую ЦРБ.
«Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Жители Новгородской области в соцсетях пишут, что дорога на этом участке хорошая.