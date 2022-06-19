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    Теннисист Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP в Германии

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    Российский теннисист Даниил Медведев, лидер мирового рейтинга, проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Германии.

    Встреча длилась 63 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу польского спортсмена. На корт в конце первого сета выбежал зритель, в итоге его увели сотрудники арены, пишет 19 июня ТАСС.

    Турнир в Галле в Германии Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

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