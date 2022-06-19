Самосвал опрокидывается на отбойник, и кузов отрывает. Смертельное ДТП на МКАД попало на видео

Серьёзное ДТП на МКАД в Москве 19 июня зафиксировала камера видеонаблюдения.
На внешней стороне 5-го километра, перед развязкой с Носовихинским шоссе, грузовой автомобиль наехал на разделительное ограждение и опрокинулся, сообщил столичный департамент по транспорту. Видео демонстрирует, как самосвал уводит влево, он начинает крениться, опрокидывается через отбойник, и песок высыпается на встречную полосу. Кузов грузовика отрывается. При этом падает мачта освещения. Едущие легковые автомобили чудом успевают объехать внезапно возникающие препятствия.
По данным «Вечерней Москвы» и других СМИ, водитель грузового КамАЗа скончался.