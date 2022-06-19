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    На КАД «Ларгус» догнал машину так, что её прицеп взлетел и перевернулся

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    4 комментария

    Массовое ДТП произошло на КАД в районе развязки с Колтушским шоссе днём 19 июня.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:30 на 44-м километре внешнего кольца столкнулись три легковых автомобиля и заняли третью и четвёртую полосу. Никто не пострадал.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Ларгус» из левого ряда ушел в третий ряд, проспав торможение, и влетел в автомобиль с прицепом [так], что прицеп перевернулся. А в левом сразу же половод проморгал момент торможения и влетел в зад», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    На месте образовался небольшой затор.

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    Комментарии (4)

    Gary
    Я вот смотрю, что Ларгусы те ещё гонщики. В большинстве своем несутся "на все деньги"
    Avs7153
    Ни разу не видал на дороге адекватного ларгуса. А вы?
    Денеб
    Особенности национального вождения......
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