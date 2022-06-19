На КАД «Ларгус» догнал машину так, что её прицеп взлетел и перевернулся

Массовое ДТП произошло на КАД в районе развязки с Колтушским шоссе днём 19 июня.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:30 на 44-м километре внешнего кольца столкнулись три легковых автомобиля и заняли третью и четвёртую полосу. Никто не пострадал.
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Ларгус» из левого ряда ушел в третий ряд, проспав торможение, и влетел в автомобиль с прицепом [так], что прицеп перевернулся. А в левом сразу же половод проморгал момент торможения и влетел в зад», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На месте образовался небольшой затор.