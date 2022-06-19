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    В Екатеринбурге четверо мужчин напали с ножом на подростка

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    1 комментарий

    В Екатеринбурге четверо неизвестных мужчин напали на подростка около подъезда, пишет 19 июня E1. По словам очевидцев, молодой человек получил два ножевых ранения.

    Юноше прыснули в лицо из баллончика, после чего начали бить его ногами.

    «За молодым человеком следили и вели его до подъезда», — рассказала изданию жительница дома.

    Само нападение произошло 18 июня около 17:15 рядом с домом на Тбилисском бульваре.

    В случившемся разбирается полиция. «Пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции № 12. По факту инцидента сотрудниками территориального ОВД организована проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к конфликту», — сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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    Комментарии (1)

    07A
    Бедный парень, либерасты совсе распоясались.
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