В Екатеринбурге четверо мужчин напали с ножом на подростка

В Екатеринбурге четверо неизвестных мужчин напали на подростка около подъезда, пишет 19 июня E1. По словам очевидцев, молодой человек получил два ножевых ранения.



Юноше прыснули в лицо из баллончика, после чего начали бить его ногами.