Сотрудники супермаркетов в Чехии вскрыли прибывшие ящики с бананами, а там — белый порошок

Кинематографическая история произошла в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу. В супермаркеты доставили ящики с бананами, и открыв их, сотрудники обнаружили внутри свертки с наркотиками. Об этом 19 июня рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.



По данным издания, в магазины попало около 840 килограммов наркотика на 80 миллионов евро. Предположительно, он из Центральной Америки, а в магазины попал по ошибке. Полиция проверяет и другие магазины страны.

