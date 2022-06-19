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    Сотрудники супермаркетов в Чехии вскрыли прибывшие ящики с бананами, а там — белый порошок

    3831
    11 комментариев

    Кинематографическая история произошла в чешских городах Йичин и Рихнов-над-Кнежноу. В супермаркеты доставили ящики с бананами, и открыв их, сотрудники обнаружили внутри свертки с наркотиками. Об этом 19 июня рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

    По данным издания, в магазины попало около 840 килограммов наркотика на 80 миллионов евро. Предположительно, он из Центральной Америки, а в магазины попал по ошибке. Полиция проверяет и другие магазины страны.

    Это не первый подобный случай в Чехии. В 2015 году в Праге в супермаркет случайно привезли около центнера наркотиков.

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    Комментарии (11)

    07A
    И адрес на ящике: Банковая, Зеле.
    Avs7153
    Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха ?
    Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха ?
    Вот где потеха, вот где потеха.
    Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха ?

    Там маленькие кажутся большими,
    Там толстенькие кажутся худыми,
    Там головы у всех как у гигантов,
    А руки как лучших музыкантов.
    Там зеркала изогнуты как блюдца,
    И все смеются, и все смеются.

    Вы когда-нибудь там говорили с собою ?
    Вы когда-нибудь там говорили с собою ?
    Смех со слезою, смех со слезою.
    Вы когда-нибудь там говорили с собою ?

    Там маленькие кажутся большими,
    Там толстенькие кажутся худыми,
    Там головы у всех как у гигантов,
    А руки как лучших музыкантов.
    Там зеркала изогнуты как блюдца,
    И все смеются, и все смеются.
    Денеб
    Не иначе МИД РФ руку приложил.....
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