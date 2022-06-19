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    На Украине запретили российские книги и музыку в общественных местах

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    Верховная рада Украины проголосовала за запрет российской музыки в медиа и общественных местах. Об этом в своем телеграм-канале 19 июня написал украинский народный депутат Ярослав Железняк.

    Кроме того, украинский парламент поддержал запрет на импорт и распространение в стране книг и издательской продукции из России, Белоруссии и подконтрольных России территорий. Как утверждает Железняк, за запрет музыки проголосовали 303 депутата, за запрет книг — 306.

    Также стало известно, что Рада приняла закон о прекращении научно-технического сотрудничества между правительством Российской Федерации и Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в парламенте страны Тарас Мельничук. Соглашение о сотрудничестве между странами было подписано в 1996 году в Москве.

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