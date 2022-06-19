На Украине запретили российские книги и музыку в общественных местах

Верховная рада Украины проголосовала за запрет российской музыки в медиа и общественных местах. Об этом в своем телеграм-канале 19 июня написал украинский народный депутат Ярослав Железняк.



Кроме того, украинский парламент поддержал запрет на импорт и распространение в стране книг и издательской продукции из России, Белоруссии и подконтрольных России территорий. Как утверждает Железняк, за запрет музыки проголосовали 303 депутата, за запрет книг — 306.