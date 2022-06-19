Новый глава британской армии заявил, что нужно создать «способную победить Россию» армию

Новый глава генерального штаба войск Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, которая сможет победить Россию. Как пишет 19 июня Independent, Сандерс сказал об этом в обращении к подчиненным.
«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. <...> Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — цитирует послание Сандерса к военным издание.
Патрик Сандерс стал главой армии Великобритании в июне 2022 года. Ранее он командовал войсками в Косово, Ираке и Афганистане.