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    Новый глава британской армии заявил, что нужно создать «способную победить Россию» армию

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    37 комментариев

    Новый глава генерального штаба войск Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать армию, которая сможет победить Россию. Как пишет 19 июня Independent, Сандерс сказал об этом в обращении к подчиненным.

    «Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. <...> Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — цитирует послание Сандерса к военным издание.

    Патрик Сандерс стал главой армии Великобритании в июне 2022 года. Ранее он командовал войсками в Косово, Ираке и Афганистане.

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    Комментарии (37)

    AlBerkut
    Ага, в Афганистане уже побкдили😂
    07A
    Франки, нецы и британцы так не боятся нашу армию, что срочно бросились вооружаться. Янки обделались в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, зато у них генералы трансгендеры.
    sektor7
    Ничему история не учит таких людей.
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