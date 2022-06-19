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    ПМЭФ2022

    Инвесторы в «университетские» стартапы смогут вернуть до половины вложенных средств

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    В рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» инвесторы — физлица, вложившие свои средства, смогут вернуть до половины вложенных средств. Оператором «кэшбека» выступит Фонд «Сколково».

    Об этом рассказал на сессии ПМЭФ-2022 «От идеи до бизнеса: молодежь, технологии, предпринимательство» Сергей Кржановский, вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной деятельности Фонда «Сколково». По его словам, такая мера поддержки позволит привлечь инвесторов к проектам, которые реализуют студенты, магистранты, аспиранты, молодые сотрудники вузов (в соответствии с условиями платформы).

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    Аналогичный опыт возврата части средств был уже опробован в «Сколково» на стартапах, входящих в экосистему фонда. По словам Кржановского, только в прошлом году фонду удалось привлечь 2 млрд рублей инвестиций в стартапы «Сколково» от «бизнес-ангелов», заинтересовавшихся возможностью возврата части средств.

    Запуск «Платформы университетского технологического предпринимательства должен увеличить долю участия вузов в инновационных разработках, заявил на сессии «Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции» Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково». По его словам, если в развитых странах на «университетские» стартапы приходится до 3–5% всего рынка, то в России — не более 1%.

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