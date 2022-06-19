За 20 минут в Петербурге сбили двух мальчиков на пешеходных переходах

В Петербурге сбили двух несовершеннолетних пешеходов с промежутком в 20 минут. Оба мальчика шли по регулируемым пешеходным переходам. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.



Первая авария случилась прошлым вечером в 21:15 около дома 4 по Богатырскому проспекту. «Тойота Королла» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на красный свет. 40-летний водитель за последний год привлекался за нарушение ПДД один раз — превысил скорость.

