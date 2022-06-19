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    За 20 минут в Петербурге сбили двух мальчиков на пешеходных переходах

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    5 комментариев

    В Петербурге сбили двух несовершеннолетних пешеходов с промежутком в 20 минут. Оба мальчика шли по регулируемым пешеходным переходам. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.

    Первая авария случилась прошлым вечером в 21:15 около дома 4 по Богатырскому проспекту. «Тойота Королла» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на красный свет. 40-летний водитель за последний год привлекался за нарушение ПДД один раз — превысил скорость.

    Затем, в 21:35, у дома 61 по Ленинскому проспекту «Хёндэ Солярис» сбил 17-летнего юношу, который соблюдал правила — шел на зеленый свет. У 55-летнего водителя за последнее время было пять дорожных провинностей: проезды на красный свет и превышение скорости.

    Подростков госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По фактам обоих ДТП ведутся проверки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии (5)

    JeyDi
    если мальчик настолько болен головой, что ходит на красный - ответственность на родителях. В том числе и за ремонт авто.
    sensata
    пусть оплачивают лечение и восстановление здоровья
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