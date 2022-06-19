За 20 минут в Петербурге сбили двух мальчиков на пешеходных переходах

В Петербурге сбили двух несовершеннолетних пешеходов с промежутком в 20 минут. Оба мальчика шли по регулируемым пешеходным переходам. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.
Первая авария случилась прошлым вечером в 21:15 около дома 4 по Богатырскому проспекту. «Тойота Королла» наехала на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на красный свет. 40-летний водитель за последний год привлекался за нарушение ПДД один раз — превысил скорость.
Затем, в 21:35, у дома 61 по Ленинскому проспекту «Хёндэ Солярис» сбил 17-летнего юношу, который соблюдал правила — шел на зеленый свет. У 55-летнего водителя за последнее время было пять дорожных провинностей: проезды на красный свет и превышение скорости.
Подростков госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По фактам обоих ДТП ведутся проверки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.