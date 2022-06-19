Пьяный «садовник» хотел украсть мясо, пил прямо в магазине и грозил секатором продавцу в Петербурге

Предприимчивый мужчина хотел тайком вынести кусок мяса из петербургского магазина. Когда план раскрыли, он схватился за секатор.
Как сообщает 19 июня пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, прошлым вечером в магазине на улице Стойкости сработала тревожная кнопка. Выяснилось, что посетителя остановили на кассе с неоплаченным мясом, и он пустился во все тяжкие: добычу бросил на пол, стал распивать алкоголь — тоже неоплаченный, а потом вообще достал секатор и стал угрожать продавцу. Вдобавок «садовник» был уже пьян.
Именно в этот момент и подоспели росгвардейцы, которые задержали нарушителя и отправили в отдел полиции. Оказалось, что проблемы с законом ему не в новинку.