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    Пьяный «садовник» хотел украсть мясо, пил прямо в магазине и грозил секатором продавцу в Петербурге

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    Предприимчивый мужчина хотел тайком вынести кусок мяса из петербургского магазина. Когда план раскрыли, он схватился за секатор.

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    Как сообщает 19 июня пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, прошлым вечером в магазине на улице Стойкости сработала тревожная кнопка. Выяснилось, что посетителя остановили на кассе с неоплаченным мясом, и он пустился во все тяжкие: добычу бросил на пол, стал распивать алкоголь — тоже неоплаченный, а потом вообще достал секатор и стал угрожать продавцу. Вдобавок «садовник» был уже пьян.

    Именно в этот момент и подоспели росгвардейцы, которые задержали нарушителя и отправили в отдел полиции. Оказалось, что проблемы с законом ему не в новинку.

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