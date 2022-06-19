«Просто не умею останавливаться». В Кудрово поймали пьяного водителя каршеринга по пути из клуба

Ночью в Петербурге ловили водителя каршеринга, который уехал из клуба. Оказалось, что он пьян, но останавливаться не в его привычках.

Как сообщает 19 июня «Дорожный инспектор» , подозрительный Hyundai сотрудники ДПС преследовали от Заневского проспекта. Догнали машину на Пражской улице в Кудрово. В салоне были и пассажиры — мужчина и женщина, а водитель якобы так активно сопротивлялся, что чуть не выбил лобовое стекло патрульного автомобиля. «Пролетал на «красные» один за одним. Причем на одном из перекрестков в сантиметрах разошелся с «ГАЗелью», — отмечается в сообщении.

«Просто не умею останавливаться. Только вперед», — отметил задержанный. Результаты теста на алкоголь он назвал «небольшой погрешностью» и признал, что в его поступке есть «элемент немножко криминала». «Но это не значит, что ваша работа, ваше понимание вещей имеет к этому отношение», — заявил он.



Герой истории получил протоколы о пьяном вождении, неостановке и мелком хулиганстве, а также «серию протоколов за проезд на запрещающие сигналы светофора и выезд на встречную полосу». Машину отправили на штрафстоянку, а водителя — в отдел полиции.

