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    «Просто не умею останавливаться». В Кудрово поймали пьяного водителя каршеринга по пути из клуба

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    1 комментарий

    Ночью в Петербурге ловили водителя каршеринга, который уехал из клуба. Оказалось, что он пьян, но останавливаться не в его привычках.

    видео с сайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор

    Как сообщает 19 июня «Дорожный инспектор», подозрительный Hyundai сотрудники ДПС преследовали от Заневского проспекта. Догнали машину на Пражской улице в Кудрово. В салоне были и пассажиры — мужчина и женщина, а водитель якобы так активно сопротивлялся, что чуть не выбил лобовое стекло патрульного автомобиля. «Пролетал на «красные» один за одним. Причем на одном из перекрестков в сантиметрах разошелся с «ГАЗелью», — отмечается в сообщении.

    «Просто не умею останавливаться. Только вперед», — отметил задержанный. Результаты теста на алкоголь он назвал «небольшой погрешностью» и признал, что в его поступке есть «элемент немножко криминала». «Но это не значит, что ваша работа, ваше понимание вещей имеет к этому отношение», — заявил он.

    Герой истории получил протоколы о пьяном вождении, неостановке и мелком хулиганстве, а также «серию протоколов за проезд на запрещающие сигналы светофора и выезд на встречную полосу». Машину отправили на штрафстоянку, а водителя — в отдел полиции.

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    Комментарии (1)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Таких, не умеющих останавливаться, на опыты сдавать надо ...
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