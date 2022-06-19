В петербургского таксиста стреляли из-за денежного вопроса. Под подозрением — юный пассажир

Петербургский таксист поспорил с пассажиром из-за оплаты поездки и получил выстрел в живот. Подозреваемый юн и уже задержан.
Водитель обратился в полицию днем 17 июня. Он рассказал, что около 13:30 у дома 1, корпус 2, по улице Турку его избили неизвестные. Скоро выяснились подробности о выстреле, а около трех дня таксиста госпитализировали с раной живота, ожогом 2-й степени, но в удовлетворительном состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.
Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, стреляли в водителя из «сигнального устройства».
На следующий день подозреваемого задержали — им оказался 18-летний житель улицы Седова. Ему придется ответить по делу о хулиганстве, пока с него взяли обязательство о явке.