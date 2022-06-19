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    COVID-19

    В Петербурге вдвое подскочило число смертей от коронавируса

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    4 комментария

    Коронавирусная статистика в России и Петербурге продолжает демонстрировать снижение. Резко вырос только один показатель — число подтверждённых летальных исходов в городе.

    За минувшие сутки в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения COVID-19 (против 221 накануне) и подтвердили 11 смертей (против 5 накануне). Госпитализация упала с 62 до 46 случаев. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

    По данным Смольного, в городе на приём ковидных больных работают шесть стационаров с 1 341 койкой. На лечении находятся 987 человек, из которых 139 в реанимации и 34 подключены к ИВЛ. На амбулатороном лечении — 1 395 человек.

    По числу новых заражений Петербург находится на втором месте после Московской области (230). На третьем — Москва (172).

    В целом по России за сутки зафиксирован 3 081 новый случай заболевания ковидом (3 382), подтверждены 62 смерти (68). Госпитализированы 730 человек (на 43,5% меньше), выписаны в связи с выздоровлением 3 279 человек (на 25,0% меньше).

    За всё время пандемии в России заболели коронавирусом 18 398 260 человек, в Петербурге — 1 533 979. Умерли от него соответственно 380 463 и 34 026 человек.

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    Комментарии (4)

    А13579
    А как с ОРЗ? А диарея петербуржцев не мучает? А больных с ангиной больше или меньше? А как…? Ой, как много болезней ещё существует. Можно по всем сводку публиковать?
    karbofos
    Так ПМЭФ же закончился.
    275072673
    К сентябрю поводок с ковидом обратно затянут.
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