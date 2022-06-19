В Петербурге вдвое подскочило число смертей от коронавируса

Коронавирусная статистика в России и Петербурге продолжает демонстрировать снижение. Резко вырос только один показатель — число подтверждённых летальных исходов в городе.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения COVID-19 (против 221 накануне) и подтвердили 11 смертей (против 5 накануне). Госпитализация упала с 62 до 46 случаев. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



По данным Смольного, в городе на приём ковидных больных работают шесть стационаров с 1 341 койкой. На лечении находятся 987 человек, из которых 139 в реанимации и 34 подключены к ИВЛ. На амбулатороном лечении — 1 395 человек.

