В Петербурге вдвое подскочило число смертей от коронавируса

Коронавирусная статистика в России и Петербурге продолжает демонстрировать снижение. Резко вырос только один показатель — число подтверждённых летальных исходов в городе.
За минувшие сутки в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения COVID-19 (против 221 накануне) и подтвердили 11 смертей (против 5 накануне). Госпитализация упала с 62 до 46 случаев. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По данным Смольного, в городе на приём ковидных больных работают шесть стационаров с 1 341 койкой. На лечении находятся 987 человек, из которых 139 в реанимации и 34 подключены к ИВЛ. На амбулатороном лечении — 1 395 человек.
По числу новых заражений Петербург находится на втором месте после Московской области (230). На третьем — Москва (172).
В целом по России за сутки зафиксирован 3 081 новый случай заболевания ковидом (3 382), подтверждены 62 смерти (68). Госпитализированы 730 человек (на 43,5% меньше), выписаны в связи с выздоровлением 3 279 человек (на 25,0% меньше).
За всё время пандемии в России заболели коронавирусом 18 398 260 человек, в Петербурге — 1 533 979. Умерли от него соответственно 380 463 и 34 026 человек.