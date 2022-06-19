Поездка в маршрутке обошлась петербурженке в 50 тысяч рублей. В полиции не оценили креатив водителя

83-летняя жительница Выборгского района Петербурга обратилась в полицию после того, как обнаружила опустевшую банковскую карту после поездки в маршрутном такси. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.
Заявление в 19-й отдел полиции пенсионерка принесла около семи вечера 17 июня. Она сообщила, что несколько часов назад, около 11:50, после поездки в маршрутке с её карты пропало 50 тысяч рублей.
Сотрудники полиции 18 июня на остановке маршруток на Боткинской улице задержали подозреваемого — 35-летнего водителя одной из компаний-перевозчиков. По факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.