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    Российский боксер Бетербиев победил в США и получил три чемпионских пояса

    2003
    2 комментария

    Россиянин Артур Бетербиев объединил три чемпионских титула среди боксеров в полутяжелом весе. Он выиграл в бою с американским спортсменом Джо Смитом.

    Поединок на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке закончился техническим нокаутом во втором раунде. Так Бетербиев сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему, пишет РИА Новости 19 июня.

    После боя Бетербиев сказал: «Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира».

    37-летний Бетербиев как профессионал одержал всего 18 побед в 18 боях, каждая из них — нокаутом. У 32-летнего Смита-младшего в послужном списке 28 побед (22 нокаутами) и четыре поражения.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    Тоже мне новости.. Вот если бы Иванов!..
    Kot Piter
    Ни про одного не слышал, ни про второго. 🤦‍♂️
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