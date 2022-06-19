Российский боксер Бетербиев победил в США и получил три чемпионских пояса

Россиянин Артур Бетербиев объединил три чемпионских титула среди боксеров в полутяжелом весе. Он выиграл в бою с американским спортсменом Джо Смитом.
Поединок на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке закончился техническим нокаутом во втором раунде. Так Бетербиев сохранил чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему, пишет РИА Новости 19 июня.
После боя Бетербиев сказал: «Я хочу стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира».
37-летний Бетербиев как профессионал одержал всего 18 побед в 18 боях, каждая из них — нокаутом. У 32-летнего Смита-младшего в послужном списке 28 побед (22 нокаутами) и четыре поражения.