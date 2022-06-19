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    В Петербурге со стрельбой гоняли «Матиз». Пассажиры оказались с сюрпризом из пудреницы

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    5 комментариев

    Петербургским полицейским пришлось применить оружие, чтобы поймать опасного любителя скорости на Daewoo Matiz. Вопросы возникли и к его спутникам.

    Подробности истории рассказывает 19 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Лихача заметили около полуночи 12 июня во Всеволожске. Он превышал скорость, но остановиться по требованию полицейских не пожелал.

    пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Началась погоня, причем к ней присоединилась еще одна служебная машина — на помощь призвали сотрудников ДПС по Невскому району. После нескольких выстрелов из табельного оружия в воздух и по колесам на Зольной улице 41-летнего нарушителя остановили.

    В салоне с ним были 40-летний мужчина и 32-летняя женщина — выяснилось, неоднократно судимые за сбыт и хранение наркотиков. На заднем сиденье, по данным главка, полицейские нашли бутылку с чем-то прозрачным и наркотик — «сверток с неизвестным веществом белого цвета из женской пудреницы».

    Всех беглецов отправили в отдел полиции, они получили административные протоколы.

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    Комментарии (5)

    MAGDANOZA
    Какие нервные стали наркоторговцы. Готовы сесть, лишь бы не платить штраф за превышение скорости.
    Инкогнито2021
    Административку за наркотик??? это что то новое
    MidNightWoodpecker
    по моему довольно странное решение - на матизе уходить от погони.
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