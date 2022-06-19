Восьмилетний петербуржец выпал со второго этажа, облокотившись на москитную сетку

Школьника госпитализировали в деревне Лопино после падения из окна. Его не удержала москитная сетка.

О ЧП в населенным пункте Волховского района Ленобласти в полицию сообщили из стационара, куда 17 июня за полчаса до полуночи привезли 8-летнего пострадавшего. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.



Состояние пострадавшего тяжелое, врачи зафиксировали у него травмы головы, живота и переломы конечностей.

