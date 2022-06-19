Восьмилетний петербуржец выпал со второго этажа, облокотившись на москитную сетку

Школьника госпитализировали в деревне Лопино после падения из окна. Его не удержала москитная сетка.
О ЧП в населенным пункте Волховского района Ленобласти в полицию сообщили из стационара, куда 17 июня за полчаса до полуночи привезли 8-летнего пострадавшего. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.
Состояние пострадавшего тяжелое, врачи зафиксировали у него травмы головы, живота и переломы конечностей.
По предварительной информации, мальчик приехал из Петербурга на каникулы к бабушке. Он неосторожно облокотился на москитную сетку и полетел вниз вместе с ней со второго этажа.
Проводится проверка.