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    Восьмилетний петербуржец выпал со второго этажа, облокотившись на москитную сетку

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    12 комментариев

    Школьника госпитализировали в деревне Лопино после падения из окна. Его не удержала москитная сетка.

    О ЧП в населенным пункте Волховского района Ленобласти в полицию сообщили из стационара, куда 17 июня за полчаса до полуночи привезли 8-летнего пострадавшего. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 июня.

    Состояние пострадавшего тяжелое, врачи зафиксировали у него травмы головы, живота и переломы конечностей.

    По предварительной информации, мальчик приехал из Петербурга на каникулы к бабушке. Он неосторожно облокотился на москитную сетку и полетел вниз вместе с ней со второго этажа.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (12)

    Мillemelle
    когда дома коты, которые носятся как угорелые, москитную сетку укрепляешь так, что даже слон не свернул, почему то о безопасности детей никто не думает...
    фру
    Непетербуржец бы не выпал 100%.
    Antuan Rokanten
    Страшная трагедия. В СССР были форточки и никто из окон не падал.
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