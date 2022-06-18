Заявление писали всем самолётом. Петербуржцев, летевших в Ереван, оставили без багажа

Багаж пассажиров, отправившихся утром 18 июня рейсом FV 6923 из Петербурга в Ереван, не добрался до места назначения. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Анастасия, в поездку отправился ее супруг.
В подтверждение своих слов Анастасия прислала в редакцию фотографию заявления об утере багажа, которое в аэропорту Еревана заполнил ее муж.
«Потеряли багаж всего самолета. Весь самолёт стоял в очереди писать заявления о потере багажа. Говорят, из-за ПМЭФ», — пожаловалась Анастасия.
Согласно табло вылета аэропорта Пулково, 18 июня рейс FV 6923 выполнял ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet -100, который в Международной организации гражданской авиации ICAO имеет обозначение SU95. В компоновке для «Аэрофлота, куда входит авиакомпания «Россия», борт рассчитан на 87 пассажиров.
В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» рассказали, что скоро пассажиры и их чемоданы воссоединятся.
«Часть багажа с прямого рейса Санкт-Петербург — Ереван SU 6923, который выполняется на самолёте SuperJet 100 не вылетела вместе с пассажирами по причине превышения коммерческой загрузки (из-за с длительности его выполнения на региональном самолёте). В соответствии со стандартами авиакомпании багаж будет доставлен в течении 24 часов, через аэропорт Сочи. Самолёт авиакомпании «Россия»из Сочи вылетит в 7:35 мск 19 июня», — сообщили в пресс-службе компании.