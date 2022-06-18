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    Заявление писали всем самолётом. Петербуржцев, летевших в Ереван, оставили без багажа

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    4 комментария

    Багаж пассажиров, отправившихся утром 18 июня рейсом FV 6923 из Петербурга в Ереван, не добрался до места назначения. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Анастасия, в поездку отправился ее супруг.

    В подтверждение своих слов Анастасия прислала в редакцию фотографию заявления об утере багажа, которое в аэропорту Еревана заполнил ее муж.

    «Потеряли багаж всего самолета. Весь самолёт стоял в очереди писать заявления о потере багажа. Говорят, из-за ПМЭФ», — пожаловалась Анастасия.

    Согласно табло вылета аэропорта Пулково, 18 июня рейс FV 6923 выполнял ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet -100, который в Международной организации гражданской авиации ICAO имеет обозначение SU95. В компоновке для «Аэрофлота, куда входит авиакомпания «Россия», борт рассчитан на 87 пассажиров.

    В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» рассказали, что скоро пассажиры и их чемоданы воссоединятся.

    «Часть багажа с прямого рейса Санкт-Петербург — Ереван SU 6923, который выполняется на самолёте SuperJet 100 не вылетела вместе с пассажирами по причине превышения коммерческой загрузки (из-за с длительности его выполнения на региональном самолёте). В соответствии со стандартами авиакомпании багаж будет доставлен в течении 24 часов, через аэропорт Сочи. Самолёт авиакомпании «Россия»из Сочи вылетит в 7:35 мск 19 июня», — сообщили в пресс-службе компании.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Все лахтинские отметились?
    Pe⁴alno
    пока бидон падал , Беглов денег на метрополитен решил 590млрдов и 250 мой объектов открыл
    157877642
    Неее Байден мылся в душе со своей дочерью, вот это новость !)
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