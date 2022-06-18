Заявление писали всем самолётом. Петербуржцев, летевших в Ереван, оставили без багажа

Багаж пассажиров, отправившихся утром 18 июня рейсом FV 6923 из Петербурга в Ереван, не добрался до места назначения. Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Анастасия, в поездку отправился ее супруг.

В подтверждение своих слов Анастасия прислала в редакцию фотографию заявления об утере багажа, которое в аэропорту Еревана заполнил ее муж.



«Потеряли багаж всего самолета. Весь самолёт стоял в очереди писать заявления о потере багажа. Говорят, из-за ПМЭФ», — пожаловалась Анастасия.



Согласно табло вылета аэропорта Пулково, 18 июня рейс FV 6923 выполнял ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet -100, который в Международной организации гражданской авиации ICAO имеет обозначение SU95. В компоновке для «Аэрофлота, куда входит авиакомпания «Россия», борт рассчитан на 87 пассажиров.

